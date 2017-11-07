Под зданием Верховной Рады собралось около 500 протестующих - ФОТО

Митингующие сосредоточились на площади Конституции, Мариинском парке и улице Грушевского, где установлены палатки и полевые кухни, передают украинские СМИ.

Некоторые из собравшихся держат национальные флаги Украины и флаги "Руха новых сил".

Люди общаются, пьют чай. Из акустических систем, установленных возле сцены, звучат патриотические песни.

Возле всех входов в здание парламента и комитеты Верховной Рады дежурят группы правоохранителей. При подходах к улице Грушевского вновь установлены рамки металлоискателей.

В целом обстановка на данный момент спокойная.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", возле Верховной Рады Украины произошла потасовка. В результате инцидента пострадал полицейский. Со стороны улицы Шелковичная неизвестный попытался пронести палатку на территорию городка митингующих. Вместе с тем он спровоцировал конфликт после чего возникла толкотня.