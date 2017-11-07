Нестора Шуфрича вызвали на допрос

Политик должен прийти в прокуратуру 14 ноября. Его будут допрашивать по делу бывшего первого заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, народному депутату необходимо прибыть в Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины в кабинет № 411, расположенный в Киеве, улица Борисоглебская, 18 для участия в допросе в качестве свидетеля.

Согласно опубликованным документам, Портнова подозревают в том, что "после назначения на должность заместителя главы Администрации президента Украины, с целью сохранения права быть членом Высшего совета юстиции по квоте высших учебных юридических заведений, а также с целью завладения средствами высших учебных заведений, путем безосновательной выплаты заработной платы, решил не увольняться с занимаемых им преподавательских должностей в высших учебных заведениях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в октябре 2015 года суд Европейского союза признал противоправным решение Совета ЕС о введении персональных санкций в отношении Портнова.