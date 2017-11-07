Нацсовет подготовил стратегию развития вещания на оккупированных территориях

Соответствующие сведения сообщил на пресс-конференции заявил член Нацсовета Сергей Костинский.

Согласно его словам, в Нацсовета на данный момент готова стратегия развития вещания на оккупированной территории. "Мы сейчас между собой согласовываем, но это план действий на следующие два года", - заявил Костинский.

Также член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания добавил, что данная стратегия будет предусматривать план развития телекоммуникационной инфраструктуры и организации телевизионного и радиовещания. В частности, речь идет о насыщении полноценным украинским вещанием оккупированных территорий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после мониторинга 16 общенациональных радиостанций на предмет выполнения требований закона о языковых квотах, нарушений не обнаружено. Наибольшая доля украинских песен – в эфире Краина ФМ, а также радио Луч, радио Культура и Украинское радио.