На Сумщине задержан дезертир

Известно, что на Сумщине седьмого ноября правоохранители провели задержание солдата срочной службы. Такие данные распространила пресс-служба военной прокуратуры. Известно, что по итогам первоочередных следственных действий военной прокуратурой местного гарнизона Центрального региона страны вместе с отделением зонального отдела ВСУ и ГУ Нацполиции был задержан военный срочной службы части А1476.

Известно, что шестого ноября при несении своей службы в суточном наряде военный, принявший решение уклониться от военной службы сам покинул часть А1476, прихватив и выданное ему оружие.

Как сообщал УРА-Информ, на Черниговщине солдат был лишен свободы за дезертирство.