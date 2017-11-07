15:22 07.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Сумщине задержан дезертир

Солдат, который принял решение уклониться от военной службы, сам покинул территорию военной части.

На Сумщине задержан дезертир

Известно, что на Сумщине седьмого ноября правоохранители провели задержание солдата срочной службы. Такие данные распространила пресс-служба военной прокуратуры. Известно, что по итогам первоочередных следственных действий военной прокуратурой местного гарнизона Центрального региона страны вместе с отделением зонального отдела ВСУ и ГУ Нацполиции был задержан военный срочной службы части А1476.

Известно, что шестого ноября при несении своей службы в суточном наряде военный, принявший решение уклониться от военной службы сам покинул часть А1476, прихватив и выданное ему оружие.

Как сообщал УРА-Информ, на Черниговщине солдат был лишен свободы за дезертирство.


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