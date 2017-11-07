На Кировоградщине шахтеры устроили акцию протеста

Так, третья смена сотрудников, которые работают всю ночь, подниматься на поверхность отказались. А шахтеры, которым следовало заменить их, отказались спускаться. Такие данные распространил глава профкома Ингульской шахты – А. Кулинко.

Согласно его словам – сейчас ведутся переговоры касательно вопроса подъема граждан на поверхность. Часть шахтеров уже выехала. Однако нет данных о том, сколько еще шахтеров осталось под землей. Далее планируются переговоры – по поводу уровня зарплат шахтеров – подчеркнул Кулинко.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в 2016 г. шахтеры провели митинг.