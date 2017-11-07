18:49 07.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Кировоградщине шахтеры устроили акцию протеста

Шахтеры Ингульской шахты, что на Кировоградщине, решили провести акцию протеста.

На Кировоградщине шахтеры устроили акцию протеста

Так, третья смена сотрудников, которые работают всю ночь, подниматься на поверхность отказались. А шахтеры, которым следовало заменить их, отказались спускаться. Такие данные распространил глава профкома Ингульской шахты – А. Кулинко.

Согласно его словам – сейчас ведутся переговоры касательно вопроса подъема граждан на поверхность. Часть шахтеров уже выехала. Однако нет данных о том, сколько еще шахтеров осталось под землей. Далее планируются переговоры – по поводу уровня зарплат шахтеров – подчеркнул Кулинко.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в 2016 г. шахтеры провели митинг.


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