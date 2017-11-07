20:55 07.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Александра Авакова надели электронный браслет - ФОТО

Во вторник, 7 ноября, полиция надела на сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра электронный браслет.

На Александра Авакова надели электронный браслет - ФОТО

Об этом на своей страничке Facebook написал сам Александр. При этом он отметил, что все сделано в соответствии с законом, в рамках которого я докажу абсурдность ангажированных обвинений, - написал он, добавив фотографию с электронным браслетом на ноге.

Напомним, 1 ноября 2017 года Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения сыну главы Министерства внутренних дел Александру Авакову в виде личного обязательства.

Суд обязал сына Авакова сдать загранпаспорта, носить электронный браслет, а также являться в правоохранительные органы по первой необходимости.

Сторона обвинения, и сторона защиты остались недовольны решением суда. 31 октября

Как сообщал УРА-Информ, Специализированная антикоррупционная прокуратура во вторник, 7 ноября, подала апелляционные жалобы на решение суда по избранию меры пресечения подозреваемым в " деле о рюкзаках". По мнению прокуратуры такая мера слишком мягкая.


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