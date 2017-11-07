МИД Украины требует допустить украинских врачей к арестованному в России Грибу

Он нуждается в помощи, а над ним издеваются, не гнушаясь здоровьем и жизнью. Об этом в понедельник, 6 ноября, написан на своей страничке в Twitter глава украинского МИДа.

Напомним, украинца Гриба в Российской Федерации обвиняют в подготовке теракта в школе. В частности, по версии следствия, арестованный якобы был связан с украинскими националистами и предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на школьной линейке. Так, украинцу продлили арест до января 2018 года.

Как сообщал УРА-Информ, МИД Украины призвал США и страны Европы направить аккредитованных в РФ дипломатов на заседание суда по делу Павла Гриба, которое состоится во вторник.