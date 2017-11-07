Львовские центры админуслуг задерживают выдачу паспортов

Такие данные распространили в пресс-службе Львовского горсовета. Согласно данным – выдача загранпаспортов сейчас наиболее востребованная услуга в центрах административных услуг Львова. С начала 2017 г. такой услугой воспользовалось уже больше 25-ти тысяч граждан.

Субъект же предоставления такой услуги – Миграционная служба. А в центрах админуслуг по причине серьезного спроса возникли задержки с выдачей документов.

Как сообщал УРА-Информ, паспорт Украины оказался на 32-ом месте в безвизовом рейтинге.