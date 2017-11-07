14:31 07.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Львовские центры админуслуг задерживают выдачу паспортов

По причине серьезного спроса на изготовление загранпаспортов львовские Центры админуслуг задерживают выдачу около 4,5 тысяч паспортов. 

Львовские центры админуслуг задерживают выдачу паспортов

Такие данные распространили в пресс-службе Львовского горсовета. Согласно данным – выдача загранпаспортов сейчас наиболее востребованная услуга в центрах административных услуг Львова. С начала 2017 г. такой услугой воспользовалось уже больше 25-ти тысяч граждан.

Субъект же предоставления такой услуги – Миграционная служба. А в центрах админуслуг по причине серьезного спроса возникли задержки с выдачей документов.

Как сообщал УРА-Информ, паспорт Украины оказался на 32-ом месте в безвизовом рейтинге.


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