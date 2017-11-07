ГПУ просит суд увеличить залог для Каськива

Прокуроры просят увеличить ему сумму залога 480 тысяч гривен. Как сообщил во вторник, 7 ноября, пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, ГПУ обжаловала в части суммы залога.

При этом по ее словам, прокуратура в своей жалобе не могла просить большего размера залога, поскольку Каськив уплатил сумму нанесенного ущерба в бюджет.

Рассмотрение жалобы прокуратуры назначено на 13 ноября, - пояснила Саган.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украину из Панамы экстрадировали бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива.

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Владиславу Каськиву в растрате имущества в размере 195 миллионов гривен.

Однако Каськива освободили в зале суда под залог в 160 тысяч гривен