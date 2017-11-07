23:47 07.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ГПУ просит суд увеличить залог для Каськива

Генеральная прокуратура Украины подала жалобу в Апелляционный суд города Киева на меру пресечения бывшему руководителю Госинвестпроекта Владиславу Каськиву.

ГПУ просит суд увеличить залог для Каськива

Прокуроры просят увеличить ему сумму залога 480 тысяч гривен. Как сообщил во вторник, 7 ноября, пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, ГПУ обжаловала в части суммы залога.

При этом по ее словам, прокуратура в своей жалобе не могла просить большего размера залога, поскольку Каськив уплатил сумму нанесенного ущерба в бюджет.

Рассмотрение жалобы прокуратуры назначено на 13 ноября, - пояснила Саган.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украину из Панамы экстрадировали бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива.

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Владиславу Каськиву в растрате имущества в размере 195 миллионов гривен.

Однако Каськива освободили в зале суда под залог в 160 тысяч гривен


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