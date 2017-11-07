ЕС теряет 60 млрд евро из-за налоговых офшоров

Об этом пишет газета Sьddeutsche Zeitung.

Издание ссылается на расчеты французского экономиста Габриэля Цукмана. По его оценке, больше всего недополучает Германия - 17 млрд евро или почти треть собираемого в стране налога на корпорации.

Кроме того, Франция ежегодно могла бы собирать на 25 процентов налогов больше, Британия — на 20 процентов.

Большую часть потенциальных налоговых доходов ФРГ теряет не из-за регистрации юрлиц на Карибских островах. В двух третях случаев виной тому становятся налоговые оазисы внутри ЕС - Нидерланды, Ирландия или Люксембург.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", по меньшей мере 10 млн фунтов стерлингов царствующая королева Великобритани инвестировала в оффшоры из частных состояний. Согласно полученным недавно данным, герцогство Ланкастерское инвестировало средства в две офшорные компании на Бермудских и Каймановых островах. В частности, это произошло в 2004 и 2005 годах.