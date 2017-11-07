60% украинских женщин страдают от физического насилия

Такие данные в процессе презентации итогов четырех месячной работы пилотных групп по борьбе с домашним насилием "Полина" передала замминистра МВД по евроинтеграции Анастасия Деева. Согласно ее словам – примерно 60% украинских женщин становятся жертвами физического насилия.

Известно, что насилие в семье является преступлением, подпадающим под особую категорию и требующим особенного подхода, потому что такое насилие в основном фиксируют между интимными партнерами, у которых также есть эмоциональная связь.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине стали чаще фиксировать факты насилия касательно журналистов.