60% украинских женщин страдают от физического насилия

На данный момент в Украине – примерно 60% женщин постоянно становятся жертвами физического насилия.
Такие данные в процессе презентации итогов четырех месячной работы пилотных групп по борьбе с домашним насилием "Полина" передала замминистра МВД по евроинтеграции Анастасия Деева. Согласно ее словам – примерно 60% украинских женщин становятся жертвами физического насилия.
Известно, что насилие в семье является преступлением, подпадающим под особую категорию и требующим особенного подхода, потому что такое насилие в основном фиксируют между интимными партнерами, у которых также есть эмоциональная связь.
Как сообщал УРА-Информ, в Украине стали чаще фиксировать факты насилия касательно журналистов.