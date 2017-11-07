Полиция нашла автомат, из которого расстреляли машину Окуевой, - Антон Геращенко - ВИДЕО

На нем есть следы киллера. Об этом во вторник, 7 ноября, в кулуарах парламента рассказал член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, автомат был найден на прошлой неделе. Именно из него расстреляли автомобиль. На нем были следы ДНК - того человека, который им пользовался, убийцы. Сейчас они отданы экспертам-криминалистам полиции.

Они идентифицируют его и в момент, когда у нас будет подозреваемый, мы сможем сравнить их и быть точно уверенными, - пояснил политик, добавив, что всего в группе наемников, направленных на ликвидацию Окуевой и Осмаева, могло быть до четырех человек. Очень серьезно готовились к преступлению и их целью был, конечно, и Адам, просто ему повезло и он остался жив, - отметил Геращенко.

Напомним, Окуева была убита в Киевской области 30 октября.

Как сообщал УРА-Информ, Нацполиция возбудила уголовное дело по статье " Умышленное убийство" после расстрела Окуевой. Оперативники опрашивают возможных свидетелей ужасного убийства Окуевой. Вместе с тем в Киевской области и дальше продолжается оперативный план "Сирена".