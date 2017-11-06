Жители оккупированного Луганска останутся без воды из-за долгов

Об этом сообщается на странице объединения в соцсети Facebook.

Причиной обесточивания является долг водоканала, который по состоянию на сегодня составляет почти 157 млн грн и постоянно растет.

При этом долг сформировался как раз за счет долгов "ЛНР", потому 90 процентов воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию.

Следует отметить, что долги Попаснянского водоканала постоянно растут, несмотря на информацию, что с начала 2017 года представители террористической "ЛНР" начали платить за потребление воды - в последний раз такие сообщения были о передаче наличных на мосту в Счастье под наблюдением ОБСЕ.

Так, в октябре водоканал потребил электроэнергии на 9 млн 156 тыс. грн, а оплатил только 7 млн 805 тыс. грн.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Старобельский районный суд Луганской области не одобрил ходатайство адвокатов экс-главы парламентской фракции "Партии регионов" Александра Ефремова с просьбой освободить арестанта с электронным браслетом.