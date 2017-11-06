18:40 06.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Жалобы на плохую готовность к сезону отопления передадут в ГПУ

По словам Геннадия Зубко, Генпрокуратура будет должна разобраться в ситуации.

Жалобы на плохую готовность к сезону отопления передадут в ГПУ

Известно, что обращение относительно ненадлежащей подготовке к сезону отопления руководителями Шепетовки, Славутича, Коцюбинского отправят в Генпрокуратуру Украины. Такие данные распространил вице-премьер - министр развития регионов и ЖКХ Геннадий Зубко - в процессе Форума местного самоуправления.

По словам Зубко – на данный момент имеются данные от ОГА по поводу неудовлетворительного состояния с подключением к отоплению г. Шепетовки, а также Смелы, Коцюбинского. По всем вопросам направят обращения в прокуратуру.

Как сообщал УРА-Информ, В. Гройсман анонсировал готовность Украины к сезону отопления.


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