Жалобы на плохую готовность к сезону отопления передадут в ГПУ

Известно, что обращение относительно ненадлежащей подготовке к сезону отопления руководителями Шепетовки, Славутича, Коцюбинского отправят в Генпрокуратуру Украины. Такие данные распространил вице-премьер - министр развития регионов и ЖКХ Геннадий Зубко - в процессе Форума местного самоуправления.

По словам Зубко – на данный момент имеются данные от ОГА по поводу неудовлетворительного состояния с подключением к отоплению г. Шепетовки, а также Смелы, Коцюбинского. По всем вопросам направят обращения в прокуратуру.

Как сообщал УРА-Информ, В. Гройсман анонсировал готовность Украины к сезону отопления.