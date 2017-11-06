20:32 06.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Все обращения о ненадлежащей подготовке к отопительному сезону будут переданы в ГПУ, - Зубко

Все обращение граждан Украины по поводу ненадлежащей подготовке к отопительному сезону руководителями Шепетовки, Смелы, Славутича и Коцюбинского будут переданы в Генеральную прокуратуру Украины.

Все обращения о ненадлежащей подготовке к отопительному сезону будут переданы в ГПУ, - Зубко

На сегодняшний день есть информация, что в этих населенных пунктах неудовлетворительное состояние с подключением инфраструктуры к отоплению. Об этом в понедельник, 6 ноября, в рамках Форума местного самоуправления в Ассоциации городов Украины сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

По его словам, по всем этим вопросам будут направлены соответствующие обращения в прокуратуру по поводу ненадлежащего исполнения полномочий должностными лицами упомянутых населенных пунктов. Вместе с тем вице-премьер подчеркнул, что по стране количество проблемных ситуаций по старту отопительного сезона меньше по сравнению с ситуацией прошлого года.

Он также отметил, что генеральная прокуратура должна разобраться в ситуациях, по которым будут соответствующие обращения, и защитить права потребителей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что не видит никаких проблем с прохождением отопительного сезона в Украине.


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