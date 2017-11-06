19:38 06.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100178301:mysnichenko

В Украине ожидается туман

Седьмого ноября в Украине прогнозируют переменную облачность.

В Украине ожидается туман

Такие данные распространил  Украинский гидрометцентр. Согласно этой информации – седьмого ноября осадков не ожидается, однако в Крыму, а также в Приазовье, в Луганской области местами будет небольшой дождь.

На западе, а также в северных регионах и центральных областях ночью местами туман. Ветер ожидается восточный, 3-8 метра за секунду,  в Приазовье также ожидается северо-восточный - 9-14 м/с. Ночью температура воздуха составит от четырех тепла до одного градуса мороза, на юге страны будет три-восемь градусов тепла.

Как сообщал УРА-Информ, 18 октября 2017 г. синоптики предупреждали о тумане в Киеве.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив