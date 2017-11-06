В Украине ожидается туман

Такие данные распространил Украинский гидрометцентр. Согласно этой информации – седьмого ноября осадков не ожидается, однако в Крыму, а также в Приазовье, в Луганской области местами будет небольшой дождь.

На западе, а также в северных регионах и центральных областях ночью местами туман. Ветер ожидается восточный, 3-8 метра за секунду, в Приазовье также ожидается северо-восточный - 9-14 м/с. Ночью температура воздуха составит от четырех тепла до одного градуса мороза, на юге страны будет три-восемь градусов тепла.

Как сообщал УРА-Информ, 18 октября 2017 г. синоптики предупреждали о тумане в Киеве.