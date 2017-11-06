В понедельник осадков в Украине не ожидается

Практически на всей территории страны осадков не ожидается. В западных и южных областях местами туман. Ветер преимущественно юго- восточный, 5-8 метров на секунду.

Температура воздуха удержится в пределах 7-12 градусов тепла.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 4-6 градусов тепла. Днем потеплеет до 8-10 градусов.

На западе Украины также сухо. В Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях ночью и утром местами туман. Ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до 6 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 6-13 градусов.

На севере страны без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 6 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 6-12 градусов.

В центре страны в понедельник сухо. В Винницкой области ночью и утром местами туман.

Температура ночью будет колебаться от 0 до 6 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 6-13 градусов.

На востоке Украины без осадков, ночью и утром местами туман будет колебаться от 0 до 6 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 5-11 градусов.

На юге Украины сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 7-14 градусов.

В Крыму без осадков, но в Крымских горах местами днем возможен кратковременный дождь. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 2-7 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 8-13 градусов.