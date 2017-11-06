В понедельник осадков в Украине не ожидается

В Украине в понедельник, 6 ноября, погоду будет определять теплый воздух.
Практически на всей территории страны осадков не ожидается. В западных и южных областях местами туман. Ветер преимущественно юго- восточный, 5-8 метров на секунду.
Температура воздуха удержится в пределах 7-12 градусов тепла.
В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 4-6 градусов тепла. Днем потеплеет до 8-10 градусов.
На западе Украины также сухо. В Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях ночью и утром местами туман. Ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до 6 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 6-13 градусов.
На севере страны без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 6 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 6-12 градусов.
В центре страны в понедельник сухо. В Винницкой области ночью и утром местами туман.
Температура ночью будет колебаться от 0 до 6 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 6-13 градусов.
На востоке Украины без осадков, ночью и утром местами туман будет колебаться от 0 до 6 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 5-11 градусов.
На юге Украины сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 7-14 градусов.
В Крыму без осадков, но в Крымских горах местами днем возможен кратковременный дождь. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 2-7 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 8-13 градусов.