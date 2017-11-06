В Перу произошло землетрясение магнитудой пять баллов

Его магнитуда составила пять баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, подземные толчки были зафиксированы в 478 километрах к северо-востоку от столицы страны города Лима.

При этом очаг подземных толдчков залегал на глубине 152 километров. Пока сообщений о пострадавших и разрушениях не было.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в акватории Тихого океана у побережья Мексики в ночь на четверг, 2 ноября, произошло землетрясение магнитудой шесть баллов.

Эпицентр зафиксирован около двух часов ночи по местному времени. Землетрясение имело координаты 14.97 градуса северной широты и -94.04 градуса западной долготы.