В Крыму держат 57 политзаключенных – Меджлис

В аннексированном Крыму на данный момент уже 57 человек являются политзаключенными. Такие данные в процессе пресс-конференции по теме "Защита прав человека, а также вопрос деоккупации Крыма" передал Эскендер Бариев - представитель Меджлиса крымскотатарского народа.

Согласно его словам – на данный момент 57 граждан считаются политическими заключенными в Крыму. По итогам выхода на свободу Умерова и Чийгоза последовал также ряд арестов. Сейчас нужно различать понятия "политзаключенный" и "человек, подверженный преследованиям" – добавил Бариев.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Крым и Киев договорились о шагах по освобождению политзаключенных.