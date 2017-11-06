12:44 06.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Донецке остановился металлургический завод

Управляющая компания уже перестала выделять деньги на металлургический завод Донецка.

В Донецке остановился металлургический завод

Известно сейчас, что в оккупированном Донецке фактически с ноября прекратил свою деятельность металлургический завод. Такие данные при помощи соцсети Facebook распространил  координатор группы "Информационное сопротивление" Д. Тымчук.

Согласно его данным – с начала ноября 2017 г. фактически местный завод прекратил функционировать. А причина этого – прекращение финансирования его компанией "Внешторгсервис". За эти средства покупали горюче-смазочные материалы, а также приобретали сырье, оборудование – добавил Тымчук.

Как сообщал УРА-Информ, на Коломые запущен первый цех завода немецкой компании.


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