В Донецке остановился металлургический завод

Известно сейчас, что в оккупированном Донецке фактически с ноября прекратил свою деятельность металлургический завод. Такие данные при помощи соцсети Facebook распространил координатор группы "Информационное сопротивление" Д. Тымчук.

Согласно его данным – с начала ноября 2017 г. фактически местный завод прекратил функционировать. А причина этого – прекращение финансирования его компанией "Внешторгсервис". За эти средства покупали горюче-смазочные материалы, а также приобретали сырье, оборудование – добавил Тымчук.

Как сообщал УРА-Информ, на Коломые запущен первый цех завода немецкой компании.