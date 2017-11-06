17:52 06.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В День письменности украинцы напишут радиодиктант единства

В День украинской письменности девятого ноября запланирован радиодиктант единства.

В День письменности украинцы напишут радиодиктант единства

Данный диктант планируют писать в Колонном зале КГГА. Такие данные распространила пресс-служба администрации. Так, столичная администрация пригласила киевлян к написанию диктанта на ул. Крещатик,36 – совместно с представителями подразделений аппарата КГГА, а также вместе с преподавателями и студентами университета "Украина".

Регистрация всех желающих написать данный диктант в помещении мэрии начнется в 11:30. Текст диктанта нужно ждать в 12:30 девятого ноября.

Как сообщал УРА-Информ, украинские политики в 2016 году написали диктант единства.


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