В День письменности украинцы напишут радиодиктант единства

Данный диктант планируют писать в Колонном зале КГГА. Такие данные распространила пресс-служба администрации. Так, столичная администрация пригласила киевлян к написанию диктанта на ул. Крещатик,36 – совместно с представителями подразделений аппарата КГГА, а также вместе с преподавателями и студентами университета "Украина".

Регистрация всех желающих написать данный диктант в помещении мэрии начнется в 11:30. Текст диктанта нужно ждать в 12:30 девятого ноября.

Как сообщал УРА-Информ, украинские политики в 2016 году написали диктант единства.