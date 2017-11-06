В Борисполе полиция ликвидировала нарколабораторию - ФОТО

Ее организовал 23-летний житель поселка. Он изготавливал психотропное вещество в собственной квартире.

Как сообщает Министерство внутренних дел Украины в воскресенье, 5 ноября, полицейские задержали молодого человека. Во время обыска у него было изъято большое количество химического оборудования, прекурсоры, кислоты и более 400 граммов готового к употреблению амфетамина на сумму более 120 000 гривен.

Полиция также обнаружила 60 грамм наркозелья каннабиса. Парень рассказал, что продавал их наркозависимым жителям области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаевской области разоблачили группу, которая сбывала наркотики. Местный житель получал из-за границы через международные почтовые сервисы семена конопли, из которых вместе с сообщниками выращивал насаждения. Большие партии готовой продукции реализовывали с помощью сети дилеров.