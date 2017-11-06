19:51 06.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Умерла самая старая жительница Украины

На Черниговщине в возрасте 117 лет умерла самая старая жительница Украины. 

Умерла самая старая жительница Украины

Такие данные распространили в пресс-службе Семеновской госадминистрации. Согласно данным – третьего ноября перестало биться сердце Кристины Нагорной – в возрасте 117-ти лет. Женщина занесена в реестр рекордов страны – как наиболее пожилая жительница. Она была похоронена в с. Жадово на Черниговщине – похороны состоялись четвертого ноября.

Также известно, что Нагорная являлась претенденткой на звание самой старой жительницы нашей планеты. Однако это звание ей присвоено не было.

Как сообщал УРА-Информ, в августе 2017 г. в США умерла известная актриса Вера Глаголева.


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