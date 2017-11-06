Трамп назвал стрельбу в Техасе "актом зла"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал стрельбу в баптистской церкве Сазерленд-Спрингс, в которой погибли 27 человек, актом зла.
Об этом сообщает телеканал CNN.
Как подчеркнул глава правительства США, все американцы молятся, чтобы Бог помог раненым и семьям погибших. А правительство никогда не оставит их.
"Этот ужасный акт зла произошел в том время, как жертвы и их семьи находились в священном месте. Нельзя описать словами боль и горе, которые мы все испытываем, и нам трудно представить страдания тех, кто потерял сегодня своих любимых", - сказал президент.
Также Трамп пообещал поддержку властям штата со стороны федерального правительства. Он отметил, что продолжит внимательно следить за ситуацией.
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в американском штате Техас неизвестный открыл стрельбу в баптистской церкви во время утренней службы. В результате инцидента 24 человека погибли. Еще около 15 человек получили ранения.