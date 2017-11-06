15:26 06.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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США расследуют демпинг Украины на рынке стальной проволоки

Комиссия по международной торговле США опубликовала предварительное определение антидемпинговых пошлин на импорт стальной проволоки из углеродистой стали из Италии, Южной Кореи, Южной Африки, Испании, Турции, Украины и Великобритании.

США расследуют демпинг Украины на рынке стальной проволоки

Об этом сообщает MetalTorg.

Предварительно пошлины определены в размерах от 2,8 до 142,26 процентов.

Министерство торговли США объявит конечные результаты антидемпинговых пошлин восьмого января 2018 года.

По турецким импортерам окончательное решение будет принято 22 февраля 2018 г.

Как сообщалось ранее в "УРА-информ", коллегия Евразийской экономической комиссии установила антидемпинговые пошлины на горячекатаные уголки, произведенные на украинских предприятиях.


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