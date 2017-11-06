США, Южная Корея и Австралия начали совместные военно-морские учения

Об этом говорится в сообщении пресс-службы 7-го оперативного флота ВМС США.

Как отмечается, учения продлятся два дня. При этом в них будут задействованы четыре корабля — южнокорейский эскадренный миноносец. К ним присоединятся также американский миноносец "Чаффи" и автралийские фрегаты "Мельбурн" и "Парраматта".

Также в маневрах примут береговые патрульные самолёты P-3 и вертолетов MH-60.

Учения предназначены для улучшения взаимодействия между партнерами и сосредоточить внимание на препятствовании угрозам на море, которые влияют на региональную безопасность и стабильность.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", военные силы Финляндии готовятся принять участие в больших боевых учениях, которые проведут совместно с войсками НАТО.