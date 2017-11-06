12:38 06.11.2017 | Общество | Новости
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США, Южная Корея и Австралия начали совместные военно-морские учения

США, Южная Корея и Австралия начали совместные военно-морские учения в преддверии визита американского президена Дональда Трампа в Сеул. 

США, Южная Корея и Австралия начали совместные военно-морские учения

Об этом говорится в сообщении пресс-службы 7-го оперативного флота ВМС США.

Как отмечается, учения продлятся два дня. При этом в них будут задействованы четыре корабля — южнокорейский эскадренный миноносец. К ним присоединятся также американский миноносец "Чаффи" и автралийские фрегаты "Мельбурн" и "Парраматта". 

Также в маневрах примут береговые патрульные самолёты P-3 и вертолетов MH-60.

Учения предназначены для улучшения взаимодействия между партнерами и сосредоточить внимание на препятствовании угрозам на море, которые влияют на региональную безопасность и стабильность.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", военные силы Финляндии готовятся принять участие в больших боевых учениях, которые проведут совместно с войсками НАТО. 


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