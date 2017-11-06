Среди террористов "ДНР" обострилась проблема дезертирства

Известно о том, что на Донбассе в частях, а также в подразделениях 1-го АК ДНР все так же остро стоит проблема дезертирства среди террористов. Такие данные распространил координатор группы под названием "Информационное сопротивление" - Дмитрий Тымчук.

Сейчас известно о том, что в третьей омсбр 1-го АК замечено 12 дезертиров. Более того, отмечается также появление листовок с данными про розыск дезертиров прямо на остановках общественного транспорта, а также розыск их магазинах и т.п. Известно, что третьего ноября в зоне проведения на Донбассе АТО задержали силовика, который ранее дезертировал из части.

Как сообщал УРА-Информ, на Черниговщине солдат был лишен свободы за дезертирство.