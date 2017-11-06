Прокурор Испании будет требовать заключения для спикера парламента Каталонии

Прокуратура будет руководствоваться теми же критериями, которые применялись во время ареста бывших членов правительства Каталонии, арестованных на прошлой неделе, передает издание El Mundo.

Также отмечается, что за рассмотрением дела в отношении депутатов тоже могут быть исключения.

Адвокат одного из депутатов Жоана Хосепа Нуета утверждает, что хотя тот и принимал участие в голосовании о провозглашении независимости, но голосовал против.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председатель Европарламента Антонио Траяни заявил, что европейское сообщество не будет признавать независимость Каталонии. По словам Траяни, в парламенте, как и в другиз европейских странах не существует и малейшей поддержки, того что сейчас происходит в испанском регионе. Никто и никогда не поддержит действия, которые проводятся каталонским Женералитетом вопреки испанской Конституции. Результаты референдума также являются незаконными.