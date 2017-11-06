Полиция Техаса идентифицировала стрелка, убившего десятки людей в церкви

По данным полицейских стрельбу устроил 26-летний бывший военнослужащий Девин Патрик Келли. Как сообщает в понедельник утром, 6 нояюря The New York Times, Келли был белым мужчиной, уроженцем города Нью-Браунфелс.

По предварительной информации, исходя из принадлежавшего стрелку аккаунту в соцсети LinkedIn, у него был опыт службы в вооруженных силах. Он служил в американских ВВС с 2010 по 2014 год, его отдали под трибунал и с позором уволили со службы. Причина увольнения пока не известна.

Напомним, 5 ноября в США в результате стрельбы в Первой баптистской церкви в Сазерленде погибли по меньшей мере 26 человек, около 20 получили ранения. Стрелок пытался скрыться с места преступления и был застрелен правоохранителями во время преследования.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко назвал стрельбу в баптистской церкви в техасском городе Сазерленд-Спрингс ужасным известием и выразил соболезнования американскому народу в связи с произошедшим.