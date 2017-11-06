11:59 06.11.2017 | Общество | Новости
100178244:Polishuk

Полиция Техаса идентифицировала стрелка, убившего десятки людей в церкви

Полиция штата Техас, где накануне вечером произошла стрельба в Первой баптистской церкви города Сазерленде-Спрингс, идентифицировала стрелка.

Полиция Техаса идентифицировала стрелка, убившего десятки людей в церкви

По данным полицейских стрельбу устроил 26-летний бывший военнослужащий Девин Патрик Келли. Как сообщает в понедельник утром, 6 нояюря The New York Times, Келли был белым мужчиной, уроженцем города Нью-Браунфелс.

По предварительной информации, исходя из принадлежавшего стрелку аккаунту в соцсети LinkedIn, у него был опыт службы в вооруженных силах. Он служил в американских ВВС с 2010 по 2014 год, его отдали под трибунал и с позором уволили со службы. Причина увольнения пока не известна.

Напомним, 5 ноября в США в результате стрельбы в Первой баптистской церкви в Сазерленде погибли по меньшей мере 26 человек, около 20 получили ранения. Стрелок пытался скрыться с места преступления и был застрелен правоохранителями во время преследования.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко назвал стрельбу в баптистской церкви в техасском городе Сазерленд-Спрингс ужасным известием и выразил соболезнования американскому народу в связи с произошедшим.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив