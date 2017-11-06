Полиция объявила о подозрении второму участнику смертельного ДТП в Харькове

Он является одним из участников дорожно-транспортного происшествия в Харькове, в результате которого погибли шесть и травмировано пять пешеходов. Как сообщил адвокат подозреваемого Сергей Перепелица, подозрение его подзащитному объявлено по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло гибель нескольких граждан.

На данный момент защита знакомится с делом, - отметил адвокат, добавив, что 7 ноября суд изберет Дронову меру пресечения.

Пока его подзащитный находится в больнице и не задержан. Ранее Дронов был допрошен в качестве свидетеля, и сейчас в качестве подозреваемого.

Напомним, в Харькове умерла одна из пострадавших в резонансном ДТП. Общее количество погибших в ДТП увеличилось до шести.

Как сообщал УРА-Информ, Киевский районный суд Харька 20-го октября удовлетворил ходатайство прокуратуры относительно избрания для подозреваемой в ДТП меры пресечения. Таким образом, Зайцева будет содержаться под стражей до 16-го декабря 2017 года включительно.