Пересмотр решения суда по делу Колмогорова правильное решение, - Порошенко

Как написал на своей страничке в Facebook глава государства, как верховный главнокомандующий он переживал и переживает за судьбу Колмогорова. Хорошо, что суд принял решение о пересмотре его дела с учетом всех его сложных обстоятельствах, - написал он.

Напомним, в 2014 году на КПП под Мариуполем водитель автомобиля отказался выполнять приказ пограничников. Они вынуждены были открыли огонь, в результате чего погибла пассажирка автомобиля.

Колмогоров был признан виновным в совершении убийства и приговорен к 13 годам, вместе с тем, сторона защиты заявляла, что стреляли минимум четверо военных, а вину Колмогорова не доказано.

Как сообщал УРА-Информ, Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел в понедельник, 6 ноября, отпустил из-под стражи пограничника Сергея Колмогорова, которого накануне приговорили к 13 годам тюрьмы по обвинению в убийстве женщины в 2014 году под Мариуполем.