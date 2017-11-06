17:20 06.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Нацполиция переходит на работу центра "102"

Нацполиция нашей страны уже приняла решение относительно перехода на работу центра "102".

Нацполиция переходит на работу центра

В таком случае наряд станет получать электронный вызов, который поступает от граждан на данный номер. Такие данные распространил глава Нацполиции страны Сергей Князев – в процессе совещания в н.п. Мариуполь.

Такое сообщение поступило от пресс-службы полиции. Согласно ему – внедрение данной программы безопасности даст возможность решить сразу несколько проблем.

Это, к примеру, снижение полицейского сегмента на тех улицах, где общиной не было предусмотрено присутствия полицейского, а также рост эффективности борьбы с уличной преступностью.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине планируют создать криминальную разведку.


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