Нацполиция переходит на работу центра "102"

В таком случае наряд станет получать электронный вызов, который поступает от граждан на данный номер. Такие данные распространил глава Нацполиции страны Сергей Князев – в процессе совещания в н.п. Мариуполь.

Такое сообщение поступило от пресс-службы полиции. Согласно ему – внедрение данной программы безопасности даст возможность решить сразу несколько проблем.

Это, к примеру, снижение полицейского сегмента на тех улицах, где общиной не было предусмотрено присутствия полицейского, а также рост эффективности борьбы с уличной преступностью.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине планируют создать криминальную разведку.