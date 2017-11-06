На Одесчине сотрудниками СБУ предотвращен сбыт оружия

Также был пресечен сбыт злоумышленниками наркотических веществ - в Одесской области. Об этом недавно поведали представители Управления СБУ региона. Согласно этим данным – в рамках производства, которое было открыто ранее, в г. Измаил остановлено авто одного из местных и в ходе осмотра там нашли пистолет.

А по месту жительства этого человека работники СБУ также выявили обрез ружья, винтовку, патроны, большое количество наркотиков. Как удалось выяснить, человек фасовал эти наркотики с целью продажи.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре 2017 г. оружие было изъято у жителя Кировоградщины.