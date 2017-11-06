На Львовщине от службы в армии уклоняются 15 тысяч призывников

Военный комиссариат по плану должен набрать всего 700 тысяч. Об этом в понедельник, 6 ноября, на пресс-конференции сообщил главный военный комиссар Львовской области Александр Тищенко.

По его словам, больше всего от призыва уклоняются жители Львова. При этом он заверил, что 28 ноября, после завершения призыва, фамилии тех, кто уклонился от призыва будут размещены на сайте комиссариата.

Сейчас в области план по призыву во Львовской области выполнен на 60%. На 100% план призыва выполнен в Бусском, Дрогобычском, Николаевском и Радеховском районах области, - рассказал комиссар.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине с 4 октября стартовал осенний призыв на срочную военную службу. Это подтвердил своим указом президент Украины Петр Порошенко. Нынешний призыв проходит в два этапа. Всего в этом году в ВСУ и другие военные формирования будут призваны 13 908 человек.