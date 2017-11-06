19:20 06.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе по итогам обстрелов повреждена плотина водохранилища

По итогам обстрелов в зоне проведения АТО оказалась поврежденной плотина Верхнекальмиусского водохранилища. 

На Донбассе по итогам обстрелов повреждена плотина водохранилища

Такие сведения распространила пресс-служба компании под названием "Вода Донбасса". Согласно сообщению – работники Донецкого РПУ КП "Вода Донбасса" с представителями мониторинговой миссии ОБСЕ изучили плотину.

Было в итоге выявлено два повреждения 400 мм размером, а также следы от осколков боеприпасов на всей прилегающей территории. Также известно, что плотина Верхнекальмиуського водохранилища под обстрелами оказалась в воскресенье - пятого ноября.

Как сообщал УРА-Информ, украинская разведка ранее сообщала о потерях террористов Донбасса за неделю.


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