Манафорт и Гейтс будут и дальше находится под домашним арестом, - суд

Они оба будут носить электронный браслет, пока не будет достигнуто соглашение о раскрытии их активов и обеспечена возможность внести залог. Об этом во время слушаний в понедельник, 6 ноября, заявила судья Эми Берман Джексон.

По ее словам, она готова освободить подозреваемых из-под домашнего ареста, и власть проявляет "склонность к гибкости в этом вопросе", но рассматривает возможность приказать мужчинам воздерживаться от использования транспортных средств, соблюдать комендантский час и пребывать под электронным GPS-мониторингом.

Вместе с тем судья отметила, что при любых договоренностях не позволит Манафорту и Гейтсу путешествовать за границу, но будет ждать дальнейшей детализации, достигнутой в ходе переговоров между сторонами до вынесения постановления.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Пол Манафорт предложил уплатить за себя залог. Он готов уплатить более 12 миллионов долларов в виде недвижимости и страховки, чтобы избежать продолжения домашнего ареста.