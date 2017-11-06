Манафорт и Гейтс будут и дальше находится под домашним арестом, - суд

Бывший глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт и его бизнес-партнер Рик Гейтс и дальше будут оставаться под домашним арестом.
Они оба будут носить электронный браслет, пока не будет достигнуто соглашение о раскрытии их активов и обеспечена возможность внести залог. Об этом во время слушаний в понедельник, 6 ноября, заявила судья Эми Берман Джексон.
По ее словам, она готова освободить подозреваемых из-под домашнего ареста, и власть проявляет "склонность к гибкости в этом вопросе", но рассматривает возможность приказать мужчинам воздерживаться от использования транспортных средств, соблюдать комендантский час и пребывать под электронным GPS-мониторингом.
Вместе с тем судья отметила, что при любых договоренностях не позволит Манафорту и Гейтсу путешествовать за границу, но будет ждать дальнейшей детализации, достигнутой в ходе переговоров между сторонами до вынесения постановления.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Пол Манафорт предложил уплатить за себя залог. Он готов уплатить более 12 миллионов долларов в виде недвижимости и страховки, чтобы избежать продолжения домашнего ареста.