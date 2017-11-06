Гражданин Украины пытался вывезти в Польшу десятки килограммов янтаря - ФОТО, ВИДЕО

Его пытался перевести через границу с Польшей гражданин Украины. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, мужчина был задержан в пункте пропуска Угринов.

Во время проверки с помощью технических средств пограничного контроля в багажном отделении, под декоративной обшивкой автомобиля, обзорная группа обнаружила скрытый тайник. В дальнейшем камни работники пункта пропуска нашли также и в подушке, которая находилась в салоне автомобиля.

Всего в тайниках было найдено 19,5 килограммов "солнечного камня", – сообщили пограничники.

Полиция составила против задержанного административный протокол, обнаруженные камни изъяты. Правоохранители устанавливают сумму оценки товара.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пограничники Львовского отряда и работники фискальной службы обнаружили более 20 килограммов янтаря, спрятанного в газовом баллоне легкового автомобиля Ford.