05:00 06.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики из "Градов" обстреляли Авдеевку и Опытное

В воскресенье, 5 ноября, российские наемные воска обстреляли из реактивных систем залпового огня прифронтовые населенные пункты Донецкой области.

Боевики из

Под удар "Градов" практически одновременно попали населенные пункты Авдеевка и Опытное. Как сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции, по Авдеевке боевики выпустили 137 снаряда При этом 110 реактивных снарядов было выпущено в сторону Опытного.

Цинично нарушая Минские договоренности, незаконные вооруженные формирования отдельных районов Донецкой области в очередной раз ставят под угрозу жизни мирных жителей, - говорится в сообщении. В штабе также убеждены, что это в очередной раз подтверждает, что руководство боевиков намеренно идет на дальнейшее обострение конфликта и еще раз демонстрирует нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательно нарушает Минские договоренности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в зоне проведения антитеррористической операции обострилась ситуация на Мариупольском направлении.


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