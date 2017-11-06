Арабская коалиция пригрозила Ирану войной

Об этом говорится в заявлении коалиции.

Известно, что такое прямое командование представителями хуситов со стороны Ирана относится к разряду явных актов агрессии. Их цель прежде всего является завоевания соседних стран, а также угроза миру и безопасности в регионе в целом.

Поэтому командование коалиции рассматривает эти действия как вопиющие агрессивные акты со стороны иранского режима, и могут восприниматься как акт войны против Саудовской Аравии.

Командование арабской коалиции также объявило, что закрывает все наземные, морские и воздушные гавани Йемена. Таким образом, блокада не будет касаться доставки гуманитарных грузов под контролем коалиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Йемене на КПП прогремел взрыв, погибли 15 человек. Еще 20 человек получили ранения.