09:39 06.11.2017 | Общество | Новости
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Арабская коалиция пригрозила Ирану войной

Саудовская Аравия отреагировала на впущенную ракету йеменскими повстанцами. Теперь по всей видимости арабская коалиция будет расценивать ее, как акт войны.

Арабская коалиция пригрозила Ирану войной

Об этом говорится в заявлении коалиции.

Известно, что такое прямое командование представителями хуситов со стороны Ирана относится к разряду явных актов агрессии. Их цель прежде всего является завоевания соседних стран, а также угроза миру и безопасности в регионе в целом.

Поэтому командование коалиции рассматривает эти действия как вопиющие агрессивные акты со стороны иранского режима, и могут восприниматься как акт войны против Саудовской Аравии.

Командование арабской коалиции также объявило, что закрывает все наземные, морские и воздушные гавани Йемена. Таким образом, блокада не будет касаться доставки гуманитарных грузов под контролем коалиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Йемене на КПП прогремел взрыв, погибли 15 человек. Еще 20 человек получили ранения.


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