14:25 05.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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За сутки линию разграничения в зоне АТО пересекло 30 тысяч граждан

В течение прошлых суток поток пассажиров и транспорта через пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне АТО являлся интенсивным.

За сутки линию разграничения в зоне АТО пересекло 30 тысяч граждан

Такие данные распространила пресс-служба ГНС. Согласно сообщению – в целом в КПВВ было оформлено около 30-ти тысяч граждан, а также 4200 автотранспортных средств. В частности, в пункте

"Майорское" за сутки оформили 6440 человек, а также 830 автотранспортных средств; в пункте "Марьинка" - 7760 граждан и 1490 авто, а также в пункте "Новотроицкое" – около 5800 человек и 1110 разных автотранспортных средств.

Как сообщал УРА-Информ, в октябре граждане Украины с поддельными паспортами пробовали попасть в зону АТО через пункт пропуска.


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