В зоне АТО травмирован силовик

По итогам ведения военных действий один силовик был травмирован. Такие данные распространила пресс-служба штаба АТО. Согласно сообщению – в конце суток четвертого ноября в районе АТО обстановка была без изменений.

Террористы продолжали свои провокации по линии разграничения, используя минометы разных калибров. На Луганском направлении террористы вели обстрел из минометов 120-ти миллиметров – около н.п. Новоалександровка.

Как сообщал УРА-Информ, представители миссии ОБСЕ фиксировала снижение количества обстрелов в зоне проведения АТО – за последнее время.