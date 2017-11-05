09:24 05.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО травмирован силовик

В течение прошлых суток в зоне АТО террористы 25 раз обстреливали позиции ВСУ. 

В зоне АТО травмирован силовик

По итогам ведения военных действий один силовик  был травмирован. Такие данные распространила пресс-служба штаба АТО. Согласно сообщению – в конце суток четвертого ноября в районе АТО обстановка была без изменений.

Террористы продолжали свои провокации по линии разграничения, используя минометы разных калибров. На Луганском направлении террористы вели обстрел из минометов 120-ти миллиметров – около н.п. Новоалександровка.

Как сообщал УРА-Информ, представители миссии ОБСЕ фиксировала снижение количества обстрелов в зоне проведения АТО – за последнее время.


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