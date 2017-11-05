13:20 05.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В пункте "Угринов" при попытке вывезти янтарь задержан украинец

Мужчина предпринял попытку провезти "солнечный камень" в подушке.

В пункте

Так, на границе с Польшей в пропускном пункте "Угринов" пограничники из Львовского отряда выявили и вскоре изъяли у гражданина Украины примерно 20 килограммов янтаря. Такие сведения распространил пресс-центр Госпограничной службы.

Оказалось, что вывезти указанный товар в соседнюю страну пробовал человек, который ехал на авто марки "Dodge". При этом в рамках проверки при помощи техсредств пограничного контроля в багажнике - под декоративной обшивкой обзорная группа нашла спрятанный там янтарь. Затем эти камни работники пропускного пункта нашли также и в подушке, что лежала в салоне.

Как сообщал УРА-Информ, на Житомирщине задержали копателей янтаря.


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