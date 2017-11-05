В пункте "Угринов" при попытке вывезти янтарь задержан украинец

Так, на границе с Польшей в пропускном пункте "Угринов" пограничники из Львовского отряда выявили и вскоре изъяли у гражданина Украины примерно 20 килограммов янтаря. Такие сведения распространил пресс-центр Госпограничной службы.

Оказалось, что вывезти указанный товар в соседнюю страну пробовал человек, который ехал на авто марки "Dodge". При этом в рамках проверки при помощи техсредств пограничного контроля в багажнике - под декоративной обшивкой обзорная группа нашла спрятанный там янтарь. Затем эти камни работники пропускного пункта нашли также и в подушке, что лежала в салоне.

Как сообщал УРА-Информ, на Житомирщине задержали копателей янтаря.