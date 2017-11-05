18:25 05.11.2017 | Общество | Новости
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В Москве задержали около 200 митингующих

В н.п. Москва - на Манежной площади – местные правоохранители провели задержание более 200-от граждан.

В Москве задержали около 200 митингующих

Люди пятого ноября устроили на площади несанкционированный митинг. Об этом передает ТАСС. К середине дня количество задержанных выросло до 200-от граждан. Среди задержанных правоохранителями основная масса – сторонники националистических организаций.

У задержанных активистов во время досмотра было изъято оружие, а также кастеты, средства индивидуальной защиты. Людей отвезли в различные полицейские отделения – ради привлечения к админответственности. Также правоохранители перекрыли весь периметр площади.

Как сообщал УРА-Информ, под Радой 17-го октября был проведен митинг.


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