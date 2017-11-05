В Москве задержали около 200 митингующих

Люди пятого ноября устроили на площади несанкционированный митинг. Об этом передает ТАСС. К середине дня количество задержанных выросло до 200-от граждан. Среди задержанных правоохранителями основная масса – сторонники националистических организаций.

У задержанных активистов во время досмотра было изъято оружие, а также кастеты, средства индивидуальной защиты. Людей отвезли в различные полицейские отделения – ради привлечения к админответственности. Также правоохранители перекрыли весь периметр площади.

Как сообщал УРА-Информ, под Радой 17-го октября был проведен митинг.