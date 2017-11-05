15:52 05.11.2017 | Общество | Новости
100178183:mysnichenko

В Крыму во время ремонта дворца рабочие повредили старинные росписи

Минкульт Украины выражает свой протест относительно проведения масштабных работ на памятнике на территории Бахчисарайского заповедника.

В Крыму во время ремонта дворца рабочие повредили старинные росписи

Так, сейчас проводятся ремонтные работы на памятнике 18-го века, который находится в оккупированном Крыму. Такие данные распространил правительственный портал. Согласно сообщению Минкульта – там возмущены проведением незаконных работ – на памятнике нацзначения под названием " Ханский дворец ".

Данный дворец относится к истории крымских ханов Бахчисарая и уже был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО - в 2013 г. За период ремонта повредили росписи 18-го века, а на фасаде здания возникли трещины.

Как сообщал УРА-Информ, в столице скульптуры часто страдают от действий вандалов.


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