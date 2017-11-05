На Полтавщине задержали 40 рейдеров

Известно, что четвертого ноября на Полтавщине были задержаны 40 человек, которые при помощи силы пробовали завладеть активами агрофирмы. Эту информацию недавно распространил министр внутренних дел страны - Арсен Аваков – при помощи странички Facebook.

Согласно его данным - информация о незаконных действиях злоумышленников в Оржицком районе Полтавщины поступила правоохранителям от местных жителей. На место были направлены следственно-оперативные группы, а также спецназовцы. Правоохранители в итоге задержали более 40 человек.

Как сообщал УРА-Информ, в 2017 г. рейдеры захватили примерно три тысячи гектаров земель.