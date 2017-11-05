13:57 05.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Полтавщине задержали 40 рейдеров

Неизвестные злоумышленники недавно пытались при помощи силовых методов завладеть активами агрофирмы.

На Полтавщине задержали 40 рейдеров

Известно, что четвертого ноября на Полтавщине были задержаны 40 человек, которые при помощи силы пробовали завладеть активами агрофирмы. Эту информацию недавно распространил министр внутренних дел страны - Арсен Аваков – при помощи странички Facebook.

Согласно его данным - информация о незаконных действиях злоумышленников в Оржицком районе Полтавщины поступила правоохранителям от местных жителей. На место были направлены следственно-оперативные группы, а также спецназовцы. Правоохранители в итоге задержали более 40 человек.

Как сообщал УРА-Информ, в 2017 г. рейдеры захватили примерно три тысячи гектаров земель.


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