На Новогодние праздники украинцы будут отдыхать шесть дней

Выходные будут длиться по три дня. Как сказано в сообщении официальной газеты правительства "Урядовый курьер", опубликованном в воскресенье, 5 ноября, первые выходные будут с 30 декабря по 1 января включительно, а вторые с 6 по 8 января включительно.

В целом отдыхать люди будут на день меньше, чем на зимние праздники в прошлом году. При этом предпраздничных рабочих дней, укороченных на час, не предусмотрено.

Так, в этом году Новый 2018 год в Украине припадает на понедельник и, соответственно, выходными будут суббота, воскресенье и понедельник включительно. 7 января тоже приходится на воскресенье, поэтому понедельник, 8 января, будет нерабочим днем.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Киевская городская государственная администрация намерена потратить 150 тысяч гривен на организацию празднования новогодних и рождественских праздников на Софийской и Михайловской площадях.