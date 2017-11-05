На Донбассе за сутки перемирие нарушено 25 раз

Так, террористические войска продолжали свои огневые провокации – по всей линии разграничения, одиночно также применяя и минометы разнообразных калибров. Такие данные распространил пресс-центр штаба АТО – при помощи Facebook.

В целом в течение суток незаконные формирования 25 раз нарушали перемирие, в ответ бойцы ВСУ 17 раз использовали оружие на поражение своего противника. Известно, что боевики кроме прочего трижды обстреливали укрепления украинских защитников около Зайцева.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне проведения АТО в течение суток один силовик Украины получил травмы.