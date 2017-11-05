Microsoft требует защитить детей-нелегалов

Об этом передает Bloomberg.

Специалисты компании вместе с сотрудниками университета уверены, что само решение является незаконным и неконституционным. Представители обвинительной стороны заявили, что теракты , а также политические решения не должны влиять на резкие решения со стороны Трампа, который недавно ограничил въезд для большинства мигрантов и стран Азии и Африки, а также ввел жесткий контроль на границах после теракта в Нью-Йорке.

Иск был подан в вашингтонский суд в пятницу. Министерство юстиции США покамест отказалось комментировать данную ситуацию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно капитализация гигакорпорации Microsoft вновь превысила 600 млрд долларов.