03:00 05.11.2017 | Общество | Новости
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Microsoft требует защитить детей-нелегалов

Корпорация Microsoft совместно с Принстонским университетом подала в суд иск против американского президента Дональда Трампа с просьбой сохранить программу обучения для детей-нелегалов. 

Microsoft требует защитить детей-нелегалов

Об этом передает Bloomberg.

Специалисты компании вместе с сотрудниками университета уверены, что само решение является незаконным и неконституционным. Представители обвинительной стороны заявили, что теракты , а также политические решения не должны влиять на резкие решения со стороны Трампа, который недавно ограничил въезд для большинства мигрантов и стран Азии и Африки, а также ввел жесткий контроль на границах после теракта в Нью-Йорке.

Иск был подан в вашингтонский суд в пятницу. Министерство юстиции США покамест отказалось комментировать данную ситуацию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно капитализация гигакорпорации Microsoft вновь превысила 600 млрд долларов.


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