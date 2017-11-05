21:32 05.11.2017 | Общество | Новости
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Манафорт готов заплатить более 12 миллионов долларов залога, чтобы избежать домашнего ареста

Бывший глава предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт предложил уплатить за себя залог.

Манафорт готов заплатить более 12 миллионов долларов залога, чтобы избежать домашнего ареста

Он готов уплатить более 12 миллионов долларов в виде недвижимости и страховки, чтобы избежать продолжения домашнего ареста. Как сообщает Reuters, вместе с тем Манафорт предложил ограничить свои передвижения Нью-Йорком, Вашингтоном и Флоридой, а также залог в виде страхования жизни на сумму около 4,5 миллионов долларов и около восьми миллионов долларов в объектах недвижимости, в том числе имущество на Пятой авеню в Нью-Йорке, которое является квартирой в Трамп-Тауэре.

Напомним, Манафорт и его помощник Рик Гейтс находятся под домашним арестом. Суд также установил им залог в размере десяти и пяти миллионов долларов, соответственно, но им не нужно предоставлять залог, если они не проигнорируют заседание в суде или не нарушат другие условия.

Как собщал УРА-Информ, окружной судья США Эйми Берман Джексон заявила в четверг, что первоначальные условия залога не меняются и назначила слушания для рассмотрения изменений на понедельник. В пятницу она предложила назначить судебное разбирательство на 7 мая.


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