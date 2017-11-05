Манафорт готов заплатить более 12 миллионов долларов залога, чтобы избежать домашнего ареста

Он готов уплатить более 12 миллионов долларов в виде недвижимости и страховки, чтобы избежать продолжения домашнего ареста. Как сообщает Reuters, вместе с тем Манафорт предложил ограничить свои передвижения Нью-Йорком, Вашингтоном и Флоридой, а также залог в виде страхования жизни на сумму около 4,5 миллионов долларов и около восьми миллионов долларов в объектах недвижимости, в том числе имущество на Пятой авеню в Нью-Йорке, которое является квартирой в Трамп-Тауэре.

Напомним, Манафорт и его помощник Рик Гейтс находятся под домашним арестом. Суд также установил им залог в размере десяти и пяти миллионов долларов, соответственно, но им не нужно предоставлять залог, если они не проигнорируют заседание в суде или не нарушат другие условия.

Как собщал УРА-Информ, окружной судья США Эйми Берман Джексон заявила в четверг, что первоначальные условия залога не меняются и назначила слушания для рассмотрения изменений на понедельник. В пятницу она предложила назначить судебное разбирательство на 7 мая.