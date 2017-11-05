Донецкая фильтровальная станция пострадала по итогам обстрелов

Так, обстрелы фильтровальной станции могут стать причиной смерти граждан – в радиусе 200-от метров. Такое заявление недавно сделал М. Майдик – представитель ныне действующего главы ОБСЕ в нашей стране – в контактной группе.

По его словам – в ОБСЕ осуждают обстрелы фильтровальной станции, который зафиксирован четвертого ноября. Так, замечены повреждения одной из девятисоткилограммових емкостей газообразного хлора, предназначенного для очистки воды. Это может привести к смерти людей в радиусе 200-от метров.

Как сообщал УРА-Информ, летом 2017 г. в Авдеевке была восстановлена работа фильтровальной станции.